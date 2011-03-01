-YOLCU TRENİNİ ATEŞE VERENLERE İDAM CEZASI ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - 01.03.2011 - Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde, 2002 yılında bir yolcu treninin ateşe verilmesinden yargılanan 11 kişi idam cezasına çarptırıldı. Eyaletteki bir özel mahkeme, Godhra kentindeki olayla ilgili olarak 20 kişiyi de ömür boyu hapse mahkum etti. Sabarmati Express'ine Müslümanların düzenlediği saldırıda, kutsal Ayodhya kentinden dönen 60 Hindu ölmüştü. Saldırı, ülke tarihinde Hindularla Müslümanlar arasındaki en kötü çatışmalara yol açmış, çatışmalarda binden fazla kişi ölmüştü. Gucarat yetkilileri, çatışmaları durdurmak için gerekli çabayı göstermemekle suçlanmıştı. Suçlanan ve hüküm giyenlerin tamamının Müslüman olduğu kaydedildi.