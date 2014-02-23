Yolcu treni otomobile çarptı: 2 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin korumasız geçitten geçerken çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir-Konya seferini yapan 31135 sefer sayılı Mavi Tren, Salihli İstasyonu'ndan çıktıktan sonra Kabazlı köyü yakınlarında korumasız geçitten geçmeye çalışan Yasin Soysal (40) yönetimindeki otomobile çarptı.

Lokomotifin önünde yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişiden Yasin Soysal ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının kimliğinin belirlemesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.