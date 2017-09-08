Yolcu treni iş makinesine çarptı; 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Bozkurt İlçesi\'nde hemzemin geçitte, trenin çarptığı iş makinesinin operatörü yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Yol Caddesi\'nde meydana geldi. Denizli-Eskişehir seferini yapan 71321 sefer sayılı Pamukkale Ekspres yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 26 yaşındaki İsrafil Hayta yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü\'ne (DESKİ) ait kepçeye çarptı. Kazada, devrilen kepçenin operatörü Hayta yaralandı.
İsrafil Hayta, olay yerine sevk edilen ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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