Yolcu sayısına göre değişebilen otomobil

Yolcu sayısına göre değişen otomobil

Daha önce, uçan, yüzen ve boyutları değişebilen araçlara imza atan firmanın 'iChange' adlı yeni konsept modeli, bir düğme yardımıyla saniyeler içerisinde tek kişilik spor bir otomobilden üç kişi için yeterli konfor sunan bir araca dönüşebiliyor.'Gözyaşı damlası' şeklindeki tasarımıyla dikkat çeken iChange, tamamen elektrikli bir motora sahip olmasının yanı sıra 1050 kilogramlık ağırlıyla da oldukça hafif bir otomobil. 150 kW gücündeki elektrikli motoruyla iChange, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4 saniyede tamamlarken, saatte 220 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.Ar-Ge süreci isviçre Enerji Bakanlığı tarafından da desteklenen iChange konsepti, elektrikli motorunu şarj etmek için güneş enerjisinden de yararlanabiliyor. Aracın iki yanı ve üzerine yerleştirilen güneş panelleri, hem elektrikli motora hem de klima sistemine enerji sağlıyor. (Hürriyet OtoYaşam)