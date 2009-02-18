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Yaşam

Yolcu sayısına göre değişebilen otomobil

'iChange' adlı konsept, saniyeler içerisinde tek kişilik spor bir otomobilden üç kişilik bir araca dönüşebiliyor.

18 Şubat 2009 02:00

Geliştirdiği birbirinden ilginç otomobillerle dikkatleri üzerine çeken İsviçreli üretici Rinspeed, 2009 Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda yolcu sayısına göre boyutları değişebilen konseptini sergileyecek.

Yolcu sayısına göre değişen otomobil - FOTOGALERİ
Rinspeed'in sıradışı konsepti - VİDEO

Daha önce, uçan, yüzen ve boyutları değişebilen araçlara imza atan firmanın 'iChange' adlı yeni konsept modeli, bir düğme yardımıyla saniyeler içerisinde tek kişilik spor bir otomobilden üç kişi için yeterli konfor sunan bir araca dönüşebiliyor.

'Gözyaşı damlası' şeklindeki tasarımıyla dikkat çeken iChange, tamamen elektrikli bir motora sahip olmasının yanı sıra 1050 kilogramlık ağırlıyla da oldukça hafif bir otomobil. 150 kW gücündeki elektrikli motoruyla iChange, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4 saniyede tamamlarken, saatte 220 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.

Ar-Ge süreci isviçre Enerji Bakanlığı tarafından da desteklenen iChange konsepti, elektrikli motorunu şarj etmek için güneş enerjisinden de yararlanabiliyor. Aracın iki yanı ve üzerine yerleştirilen güneş panelleri, hem elektrikli motora hem de klima sistemine enerji sağlıyor.  (Hürriyet OtoYaşam)

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