Yolcu rahatsızlandı, THY uçağı Varşova’ya acil iniş yaptı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) OSLO-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)’na ait yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması sonucu Varşova’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın Oslo-İstanbul seferini yapan TK1752 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı 141 yolcusu ile havalandıktan bir süre sonra, uçakta bulunan yolculardan biri rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot Polonya’nın başkenti Varşova’ya acil iniş kararı aldı. Hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçen THY pilotu, Varşova Chopin Havalimanı’na acil iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcu daha sonra refakatçisiyle birlikte uçaktan indirilerek hastaneye götürüldü. 141 yolcusu bulunan THY uçağı İstanbul seferini tamamlamak üzere Varşova Havalimanı’ndan havalandı.