Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı; 2 ölü 30 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 30 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Üstün idaresindeki 34 ZZ 6516 plakalı otobüs, Elazığ-Bingöl karayolunda Zafer Apalak'ın kullandığı 33 FH 380 plakalı demir yüklü tıra arkasından çarptı.

İlk belirlemelere göre, kazada otobüste bulunan iki yolcu hayatını kaybetti, 30 yolcu ise yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.