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Yolcu otobüsünün çarptığı Bursaspor taraftarı öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı, takımının Göztepe Spor Kulübü ile karşılaştığı maçtan dönen Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin (28) yaşamını yitirdi

16 Nisan 2018 13:53

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı, takımının Göztepe Spor Kulübü ile karşılaştığı maçtan dönen Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin (28) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Akhisar- Balıkesir yolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir- İzmir seferini yapan Davut Akyaka\'nın kullandığı 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsü, Yüksel Utgin\'e çarptı. Alkollü olduğu ileri sürülen Utgin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bursa\'nın Gemlik ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, çevresinde koyu Bursaspor taraftarı olarak tanındığı belirtilen Utgin\'in, takımının İzmir\'de Göztepe Spor Kulübü ile karşılaştığı maçtan dönerken, yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yüksel Utgin\'in cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Otobüs şoförü Davut Akyaka, gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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