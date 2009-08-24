Yolcu otobüsünü gasp etti

Kahramanmaraş'ta, gasp ettiği yolcu otobüsüyle kaçan 16 yaşındaki genç, 70 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı.



Gece geç saatlerde Kahramanmaraş Otobüs Terminaline giden Ö.Y. (16), peronda yolcu bekleyen Ak Turizm firmasına ait otobüse bindi. Anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştıran Ö.Y, otobüsle birlikte terminalden çıkış yaptı.



Bitlisli olduğu ifade edilen Ö.Y, kent merkezine doğru yol alırken bir görevli olayı polise bildirdi. Polisin takip etmeye başladığı Ö.Y, Hasancıklı köprüsü yakınlarında 2 otomobile çarptı.



Feyzullah Terli'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle devrildi, sürücü Terli ve beraberindeki Cuma Karasu ağır yaralandı. Yaralılar, Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda bir süre ilerledikten sonra Kahramanmaraş-Andırın karayoluna giriş yapan Ö.Y, kendisini takip eden polis ekiplerinin havaya tabancayla ateş ederek, yaptığı ''dur'' ihtarlarını dikkate almadı ve yoluna devam etti.



Andırın ilçesine 10 kilometre kala otobüsü durduran ve otobüsün yönünü yeniden Kahramanmaraş'a çevirmek isteyen Ö.Y, bunu başaramadı. Ö.Y, bir uçurumun kenarında durdurduğu otobüse giren polisler tarafından yakalandı.



6 polis ekibinin izlediği Ö.Y, gözaltına alınarak Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan ve kimliği konusunda çelişkili bilgiler veren Ö.Y'nin babası ile telefon görüşmesi yaptı. Babanın polislere Ö.Y'nin şizofreni hastası olduğunu, şoförlük

kabiliyetinin de olmadığını, otobüs kullandığını öğrendiğinde şaşırdığını bildirdiği kaydedildi.

