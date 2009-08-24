Yolcu otobüsünü gasp etti

Kahramanmaraş'ta, gasp ettiği yolcu otobüsüyle kaçan 16 yaşındaki genç, 70 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı.



Gece geç saatlerde Kahramanmaraş Otobüs Terminaline giden Ö.Y. (16), peronda yolcu bekleyen Ak Turizm firmasına ait otobüse bindi. Anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştıran Ö.Y, otobüsle birlikte terminalden çıkış yaptı.



Bitlisli olduğu ifade edilen Ö.Y, kent merkezine doğru yol alırken bir görevli olayı polise bildirdi. Polisin takip etmeye başladığı Ö.Y, Hasancıklı köprüsü yakınlarında 2 otomobile çarptı.



Feyzullah Terli'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle devrildi, sürücü Terli ve beraberindeki Cuma Karasu ağır yaralandı. Yaralılar, Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.