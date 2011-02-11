-YOLCU OTOBÜSÜNE ATEŞ AÇILDI SİNOP (A.A) - 11.02.2011 - Sinop'un Boyabat ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsüne bir otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Durağan ilçesinden İstanbul'a giden Hüsamettin Korkan (43) yönetimindeki 34 EU 4529 plakalı yolcu otobüsüne, Boyabat ilçesi Hacıahmetli köyü yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda otobüsün arka koltuğunda oturan Mehmet Taşhan (51), Osman Dündar (50) ve Satılmış Kıvrak (16)yaralandı. Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.