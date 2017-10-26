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Yolcu otobüsündeki termosifondan 11 kilo esrar çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünün kargo bölümündeki termosifona gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi

26 Ekim 2017 21:11

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünün kargo bölümündeki termosifona gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden Antalya\'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi mevkiinde kontrol noktası oluşturdu. Burada durdurulan Batman- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde, narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ekipler, aracın kargo bölümündeki bir termosifonu incelemeye aldı. İncelemede, termosifonun içine gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarma, uyuşturucu maddeyi Batman\'dan gönderdiğini tespit ettiği C.Y. ve M.Ö.\'yü gözaltına aldı. Ekipler, uyuşturucuyu teslim alacak kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

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