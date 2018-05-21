T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin yol kontrolü sırasında durduruğu şehirlerarası otobüste uyuşturucuyla yakalanan Ç

21 Mayıs 2018 13:09

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin yol kontrolü sırasında durduruğu şehirlerarası otobüste uyuşturucuyla yakalanan Ç.K., gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Kayseri yolunda, uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü yaptı. Denetim sırasında şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü durduruldu. Otobüsteki Ç.K. (28) isimli yolcunun üzerinde yapılan aramada 6.17 gram metamfetamin ve 42.5 gram toz esrar ele geçirildi. \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alınan Ç.K., emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMalatya KayseriDenetimFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24