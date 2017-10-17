Yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada 164 uyuşturucu hap ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş İlçesi Kovalı Köyü yakınından geçen Malatya-Tokat D-850 karayolunda yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Kontroller sırasında Adana- Erzurum seferini yapan bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yapılan aramada bir yolcunun çantasında gizlenen 164 adet uyuşturucu hap ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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