T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu otobüsünde mayın ele geçirildi

SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada valiz içerisinde 2 anti personel mayını bulundu

19 Aralık 2017 23:55

SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada valiz içerisinde 2 anti personel mayını bulundu.
Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün D-100 karayolu üzerinde yaptığı uygulamada ele geçirilen mühimmat herkesi şoke etti. Iğdır\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yapılan oramada yolculardan C.A.\'ya aikt valiz içerisinde 2 anti personel mayın bulundu. Patlama ihtimali üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde incelenen mayınlar daha sonra ilçeye gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli C.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SUŞEHRİSivas DHA SİVAS SuşehriSuşehri Emniyet MüdürlüğüD100IğdırYapılanPatlamaEkiplerSivas Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24