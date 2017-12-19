Yolcu otobüsünde mayın ele geçirildi

SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada valiz içerisinde 2 anti personel mayını bulundu.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün D-100 karayolu üzerinde yaptığı uygulamada ele geçirilen mühimmat herkesi şoke etti. Iğdır\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yapılan oramada yolculardan C.A.\'ya aikt valiz içerisinde 2 anti personel mayın bulundu. Patlama ihtimali üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde incelenen mayınlar daha sonra ilçeye gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli C.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.