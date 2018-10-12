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Yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, polis ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada kaçak içki ele geçirdi

12 Ekim 2018 21:01

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, polis ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada kaçak içki ele geçirdi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, A.A. adlı kişinin yolcu otobüsüyle kente kaçak içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. D-755 Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde ki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde valizinin olup olmadığı sorulan A.A., kendi rızasıyla açtığı valizinde gümrük kaçağı 58 şişe viski ve 9 şişe votka ele geçirildi. Şüpheli A.A., gözaltına alındı.

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