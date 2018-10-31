T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu otobüsünde kaçak 20 tabanca ele geçirildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada kaçak 20 tabanca ele geçirildi

31 Ekim 2018 13:55

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada kaçak 20 tabanca ele geçirildi.
Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’dan Adana yönüne giden 33 BFJ 40 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında Mehmet S.\'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yolcuya ait 2 kutuda inceleme yaptı. Kutuları açan polis ekipleri, ruhsatsız, şarjörleri takılı, seri numarası olmayan 20 tabanca ele geçirdi. Mehmet S., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliEreğliEmniyet MüdürlüğüKonyadan AdanaBFJKimlikMehmetFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24