Yolcu otobüsünde esrar taşımacılığı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilde toplam 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri,Hatay'dan İzmir'e giden yolcu otobüsünü, gece, TEM Otoyolu Sirkeli Gişeleri'nde durdurdu.



Otobüsün bagajında 3 çantada toplam 6,5 kilogram esrar ele geçirildi. Çantaların sahipleri A.K. (24), A.T. (22) ve A.A. (45) gözaltına alındı. Aynı yerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da 1 kilogram esrar bulundu. Otomobildeki M.D. (44), D.M. (35) ile M.A.B. (42) yakalandı.



Zanlıların, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

