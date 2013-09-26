Yolcu otobüsünde 500 pompalı tüfek bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir yolcu otobüsündeki aramada 500 pompalı tüfek bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Günaltı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Aracın bagaj kısmındaki aramada çuval içerisine gizlenmiş 500 pompalı tüfek ele geçirildi. Otobüste yolcu konumunda bulunan M.H.P. gözaltına alındı.

Bu arada ele geçirilen silahlarda, üretim yeri ve seri numarasına ilişkin bilgi bulunmadığı öğrenildi.