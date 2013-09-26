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Yaşam

Yolcu otobüsünde 500 pompalı tüfek bulundu

Gaziantep'e giden yolcu otobüsünde ele geçirilen 500 silahta, üretim yeri ve seri numarasına ilişkin bilgi bulunmadığı öğrenildi

26 Eylül 2013 08:54

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir yolcu otobüsündeki aramada 500 pompalı tüfek bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Günaltı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Aracın bagaj kısmındaki aramada çuval içerisine gizlenmiş 500 pompalı tüfek ele geçirildi. Otobüste yolcu konumunda bulunan M.H.P. gözaltına alındı.

Bu arada ele geçirilen silahlarda, üretim yeri ve seri numarasına ilişkin bilgi bulunmadığı öğrenildi. 

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