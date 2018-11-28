Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Elazığ- Diyarbakır karayolunda uygulama yaptı. Diyarbakır\'dan gelen yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri narkotik köpeklerle araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, \'zula\' denilen gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



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