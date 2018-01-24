Yolcu otobüsünde 3 kilo toz esrar bulundu

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri D- 300 yolu üzerinde, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde denetim yaptı. Ekipler, Van\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında, valizin içine gizlenmiş, 3 parça halindeki 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.



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