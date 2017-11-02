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Yolcu otobüsünde 21 parça tarihi eser ele geçirildi

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Adana’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 21 parça tarihi eser ele geçirdi, 1 yolcuyu gözaltına aldı

02 Kasım 2017 17:57

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Adana’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 21 parça tarihi eser ele geçirdi, 1 yolcuyu gözaltına aldı.
Şereflikoçhisar Jandarma ekipleri, E-90 karayolu üzerinde yaptıkları kontrolde, Adana’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada A.B. isimli yolcunun yanında 21 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. adliyeye sevk edilirken, tarihi eserlere jandarma ekipleri el koydu.

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