Yolcu otobüsün çarptığı traktör ikiye bölündü

Yaşar COŞKUNN/SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde yolcu otobüsünün çarpması sonucu şarampole yuvarlanan traktör ikiye bölündü. Traktörden fırlayan lastiği çarpan otomobil ise, takla attı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Seydişehir- Konya Karayolu Bostandere Kavşağı yakınında meydana geldi. Duran Düzgün yönetimindeki 07 FCM 06 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Mehmet Çankaya yönetimindeki 42 ZB 514 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlanıp ikiye bölündü. Bu sırada Zeki Karataş yönetimindeki 42 ZA 805 plakalı otomobil de, traktörden kopup yola fırlayan lastiğe çarpması sonucu takla attı.

Kazada, ilçedeki pazara sebze ve meyve satmaya gelen traktör sürücüsü Mehmet Çankaya ve eşi Durdane Çankaya yaralandı. Diğer iki sürücü ise, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır Mehmet Çankaya, yapılan ilk tedavi ardından Konya\'ya sevk edildi.



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