Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 11 ölü, 21 yaralı (5)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

\'Yolcu otobüsü TIR\'a çarptı: İlk belirlemelere göre 13 ölü, 18 yaralı\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilere göre, yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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Mustafa ULUSOY- Yusuf ÇINAR/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, arıza yapınca sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından otobüs alev topuna dönerken, kazada 11 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Kazanın hemen öncesinde TIR şoförünün telefonu üzerine bölgeye gelen trafik ekiplerinin, dubalarla önlem aldığı, buna rağmen otobüs şoförünün TIR\'a çarptığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü Ardıç mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne doğru giden doğalgaz borusu yüklü Gürcistan plakalı TIR arıza yapınca sürücüsü, aracı yolun sağına çekip, telefonla Trafik Şube Müdürlüğü\'nü arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, arızalanarak yol kenarında park halinde duran TIR\'ın bulunduğu bölgeye, öncesinden itibaren dubalar koydu. Duble yolun bu bölümü, 1 şeridi dubalarla kapıtılarak önlem alındı.

Bir süre sonra Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden Tokat\'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dubaları da önünde sürükleyerek park halindeki TIR\'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem otobüs hem de TIR, alev aldı. Alevlerin arasında kalan yolculardan bazıları, otobüsün camlarını kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da otobüste bulunan yaralıları dışarı çıkardı. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan bazıları ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

KAHREDEN BİLANÇO, YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE ORTAYA ÇIKTI

Kazanın hemen ardından 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüste yapılan incelemede, korkunç manzarayla karşılaşıldı. Otobüsten toplam 11 kişinin cesedi çıkarıldı. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç da kazanın ardından hemen bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

BAŞSAVCI: 11 ÖLÜ

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerinde yaptığı açıklamada, otobüsteki incelemelerin tamamlandığını belirtti. Otobüsün 35 yolcu ve 3 personel ile Çorlu\'dan hareket ettiğini ifade eden Yurdagül, bazı yolcuların yol üzerinde inmiş olabileceğini dile getirdi. 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yapılan incelemelerde başka herhangi bir dokuya ulaşılmadığını dile getiren Yurdagül, kimlik tespit çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Kaza ile ilgili bilirkişi heyeti de detaylı inceleme başlattı. Şoförün uyuduğu ya da başka bir sağlık sorunu nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirip yitirmediği ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

UYANDIĞIMDA HER YER DUMAN KAPLIYDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan 5 çocuk babası Mehmet Şerif Kalkan (50), “Kaza anında uyuyordum. Çarpışmanın etkisiyle uyandım. Uyandığımda her yerde duman ve alevler vardı. Herkes panik halindeydi. Yaralı kurtulanlar, ayakta olanlar camlara yöneldi ve kırarak dışarı çıktılar tabi, ben de çıktım. Daha önce hiç kaza geçirmemiştim. Ambulanslar çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Yaralılar hastanelere götürüldü. Keşke bu kaza hiç olmasaydı. Kaza nasıl oldu onu da görmedim” dedi.



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