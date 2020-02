Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı (2)- Yeniden

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2\'si ağır 17 kişi yaralandı. TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu\'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi\'nde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz\'un (55) kullandığı 07 DY 262 plakalı yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 67 TY 658 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Otobüs şoförü Recep Yavuz, sıkışarak feci şekilde can verdi. Yolcular, otobüsün camları kırılarak dışarı çıkartıldı. Yaralanan 15 kişi, muavin Mustafa Akman (35) ve TIR şoförü Cemil Can Türkoğlu, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yolculardan Ahmet Çetin ve muavin Mustafa Akman\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, yolcu otobüsünün önünde seyir halinde olan TIR\'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyleyerek, \"Kaza ihbarının ardından ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Otobüste 14 yolcu, 1 şoför 2 personel varmış. Yaralılardan hayati tehlikesi olanlar var.\" dedi. Kazayı haber alarak gelen TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu\'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otobüs ve TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI