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Yaşam

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 38 yaralı

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 1 kadın yolcu hayatını kaybetti

19 Şubat 2015 09:26

Konya'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıkan yolcu otobüsü takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 38 kişi de yaralandı.

Kaza,  saat 01.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a giden Mehmet Yücel yönetimindeki 34 BN 5102 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanma sonucu kontrolden çıktı.  Otobüs, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 1 kadın yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Yücel'inde aralarında bulunduğu 32'si biletli 34 yolcu olmak üzere 38 kişi yaralandı.  Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi göstermesi nedeniyle yaralılardan bazıları yoldan geçen yolcu otobüsleriyle, kaza yerine gelmekte olan ambulanslara kadar götürüldü. İlk müdahaleleri otobüs içinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınıp kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, ölen kadın yolcunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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