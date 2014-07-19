Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı



Dresden polisi, Polonyalı bir şirkete ait çift katlı yolcu otobüsünün, A4 otoyolunda önce bir başka otobüse arkadan çarptı, ardından bölünmüş yola geçerek, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

Çift katlı otobüs, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarland

Kazada, minibüsteki 7 kişi ile çift katlı otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ise ciddi olduğu bildirildi. Ölenlerin tamamının Polonya vatandaşı olduğu açıklandı.

Uluslar arası Otobüs Turizmi Birliği'nden güvenlik uzmanı Johannes Hübner, gelecekte bu tür kazaları önlemek için olayı kapsamlı şekilde inceleyeceklerini kaydetti.