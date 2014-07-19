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Dünya
Deutsche Welle

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Almanya'nın Dresden kentinde meydana gelen trafik kazasında 9 Polonyalı hayatını kaybetti. Kazada 40 kişi de yaralandı.

19 Temmuz 2014 17:59


Dresden polisi, Polonyalı bir şirkete ait çift katlı yolcu otobüsünün, A4 otoyolunda önce bir başka otobüse arkadan çarptı, ardından bölünmüş yola geçerek, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

Çift katlı otobüs, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarland

Kazada, minibüsteki 7 kişi ile çift katlı otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ise ciddi olduğu bildirildi. Ölenlerin tamamının Polonya vatandaşı olduğu açıklandı.

Uluslar arası Otobüs Turizmi Birliği'nden güvenlik uzmanı Johannes Hübner, gelecekte bu tür kazaları önlemek için olayı kapsamlı şekilde inceleyeceklerini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya DresdenPolonyalıPolonyaOtobüs Turizmi BirliğiJohannes HübnerWelle Türkçe dpa/AA

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