Yolcu otobüsü şarampole devrildi, kaymakam yolculara yemek verdi

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Otobüsteki 15 yolcu ve 2 personel kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde, Antalya- Konya yolunun 9. kilometresindeki Akseki’ye bağlı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Süleyman Tuğrul yönetimindeki 27 R 5848 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 15 yolcu ve 2 görevlinin bulunduğu otobüstekiler kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen yolculara kaymakamlık tarafından yemek verildi.

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