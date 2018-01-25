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Yolcu otobüsü, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

25 Ocak 2018 13:59

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu 32\'nci kilometrede, Yatmış Köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat\'tan Kayseri\'ye gitmek üzere yola çıkan Cengiz Güner (40) yönetimindeki 60 DN 343 plakalı \'Tokat Yıldızı\' firmasına ait yolcu otobüs tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemediği için yol kenarına park edilen 60 BP 331plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve otobüs şarampole sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Park halindeki otomobilde bulunan Zeynep Bozdemir (57) kaza yerinde öldü, sürücü koltuğunda oturan Murat Bozdemir (64), Metehan Bozdemir (19) ve otobüs şoförü Cengiz Güner ise, yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki 4 yolcu ise bölgeye gönderilen bir başka otobüse aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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