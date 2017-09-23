Yolcu otobüsü otomobile çarptı; 4 yaralı (geniş haber)

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyreden yolcu otobüsü, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada otobüsteki 3 yolcu ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kaza 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi.



Nurettin Ekici\'nin kullandığı 44 BY 844 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Sait Erçal idaresindeki 34 KM 7471 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarında savruldu, sürücü araç içinde sıkıştı. Yaklaşık 400 metre ileride durabilen otobüsteki 3 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük panik yaşayan yolcular otobüsten indi, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sürücü de sıkıştığı yerden kurtarıldı. 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.





\"FRENE BASTIM; AMA DURAMADIM\"



Otobüs şoförü Nurettin Ekici, \"Seyir halindeydim bir anda önümde yavaşladı. Frene bastım; ama duramadım, çarptım\" diye konuştu.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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