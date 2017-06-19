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Yaşam

Yolcu otobüsü köprüden alt yola düştü: 48 yaralı

Kazada 3'ü ağır 48 kişi yaralandı

19 Haziran 2017 12:32

Çorum’da, Ankara istikametine doğru giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden alt yola düştü. Kazada 3'ü ağır 48 kişi yaralandı.

Giresun'dan Ankara'ya giden Mehmet Oğuz yönetimindeki 33 LD 900 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Sungurlu karayolunun 40'ıncı kilometresinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden alt yola düştü.

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 48 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

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