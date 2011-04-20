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YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONLA ÇARPIŞTI ESKİŞEHİR (A.A)

20 Nisan 2011 10:37

-YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONLA ÇARPIŞTI ESKİŞEHİR (A.A) - 20.04.2011 - Eskişehir'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Celal Yılmaz yönetimindeki 53 EF 353 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara karayolunun 26. kilometresinde, aynı istikametteki Mehmet Güler'in kullandığı 42 CAS 90 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü orta refüje devrildi, kamyon da yol kenarında bulunan bir bağ evinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Otobüste host olarak görev yapan Cüneyt Dülger, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 29 yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Eskişehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan, Eskişehir Emniyet Müdürü Naci Kuru, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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