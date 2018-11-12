Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’nın merkez Seyhan ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpıştıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Umut Barlık, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Umut Barlık yönetimindeki 01 AV 430 plakalı otomobil, Abdullah Naci Özdemir yönetimindeki 01 ANC 01 plakalı Özlem Adana firmasına ait yolcu otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Otomobili önüne alarak sürükleyen otobüs, yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Barlık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Osmaniye’den Adana’ya gelen ve buradan da Ankara’ya gideceği öğrenilen otobüsün yolcuları, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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