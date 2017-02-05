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Yaşam

Yolcu otobüsü devrildi, yolcular ölümden döndü

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

05 Şubat 2017 03:27

Adana’dan Ankara’ya giden Murat Özbek yönetimindeki 01 DHB 95 plakalı yolcu otobüsü, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. 

Tolunay Duman'ın DHA'da yer alan haberine göre, şoförün sağa çektiği otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını söndürdü. Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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