Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 45 yaralı

Sivas'ın Akınçcılar İlçesi'nde buzlanan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 45 kişi ise, yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.45 sıralarında Tokat-Erzincan arasındaki D-100 karayolu üzerinde bulunan Akıncılar İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki Güllüce Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden Tacettin İşleyen yönetimindeki 06 AS 3058 plakalı yolcu otübüsü, yoldaki buzlanma nedeni ile kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kar yığınına çarparak sürüklenen otobüs, daha sonra 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Takla atan otobüs, zeminde bulunan beton çeşmeye yaslanarak durdu.

Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ekipleri ile, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen otobüsün altında kalan 42 yaşındaki Esat Kaya öldü, 45 kişi ise, yaralandı. Yaralılar, Sivas, Akıncılar, Suşehri ve Erzincan'ın Refahiye İlçesi'ndeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Otobüs içerisinde sıkışan yolcular kaza yerine gelen vincin otobüsü kaldırması ile AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ölen yolcunun cesedi de otobüsün altından çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.