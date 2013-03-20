Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi; 6 ölü

Uşak'ta yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan İzmir'e gitmekte olan Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 46 D 6565 plakalı yolcu otobüsü Uşak ili Büyükoturak beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Bir süre sürüklenen otobüs yan yatarak durdu. Kazada otobüs sürücü Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Uşak ve Banaz ilçesindeki hastahanelere sevk edildi.