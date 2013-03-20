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Yaşam

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi; 6 ölü

Uşak'taki kazada otobüs sürücü Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı

20 Mart 2013 10:17

Uşak'ta yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan İzmir'e gitmekte olan Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 46 D 6565 plakalı yolcu otobüsü Uşak ili Büyükoturak beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Bir süre sürüklenen otobüs yan yatarak durdu. Kazada otobüs sürücü Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Uşak ve Banaz ilçesindeki hastahanelere sevk edildi.

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