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Yaşam

Yolcu otobüsü devrildi; 4 ölü, 31 yaralı

Antalya'dan Batman'a giden otobüs seyir halindeyken kontrolden çıkıp yola devrildi

18 Ağustos 2016 13:35

Gaziantepin Nurdağı İlçesi'nde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan Batman'a giden Mehmet İ. yönetimindeki 01 EHD 31 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.

Kazada, otobüs yolcularından 4'ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 31 yolcu yaralandı. 

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşırken, ölenlerin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
 

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