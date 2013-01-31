Yolcu otobüsü devrildi, 23 yolcu yaralandı

Van'dan İstanbul'a giden Naci Belin (40) idaresindeki 34 JIS 83 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri Karayolu'nun Yazıköy mevkisinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, otobüsün ön camı kırılarak tahliye edilen yolcular, yoldan geçen otomobiller ve başka yolcu otobüsleriyle Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan 2 kişinin Sivas'a, 3 kişinin ise Malatya'ya sevk edildiği kaydedildi. Yolculardan 7'si ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazada sürücü Belin ile yolcular Yunus Onat (25), Cafer Çevik (62), Mehmet Ali Yalman (22), Gülpaşa Soylu (45), Elif Karakaya (24), Hatun Yılmaz (53), Deniz Bozkurt (17), Fadime Çevik (60), Çemşide Bozkurt (7), Fikret Soylu (51), Lütfü Vergili (20), Rıdvan Demirci (22), Engin Yıldız (28), Tarık Ulaş (24), Saim Pirinçci (53), Nizamettin Karakaya (53), Mehmet Demir (23), Dilaver Tecik (26), Engin Durmuş (25), Mustafa Kaya (22), Evren Karakaya (28) ve İhsan Şimşek (47) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bu arada, bölgede cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle kazanın ilgili kurumlara bir süre sonra iletildiği öğrenildi. Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

Öte yandan, otobüsün yola devrilmesi nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.