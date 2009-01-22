Yolcu otobüsü alev alev yandı

Otobüs alev topu haline döndü

Yolcular gözyaşlarını tutamadı

Olay, saat 01.45 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu 100'üncü Yıl Mahallesi yakınlarındaki eski Kuzey gişeleri girişi yakınlarında meydana geldi. Saat 16.00'da Batman'dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan 44 yaşındaki Abdullah Önal yönetimindeki ‘Lüks Batman' şirketine ait 72 DR 236 plakalı yolcu otobüsünün orta bölümdeki su ısıtıcısında bir anda dumanlar yükselmeye başladı.3 personel ve 27 yolcunun bulunduğu otobüste, yolcuların ikazı üzerine su ısıtıcısının kapağını açan muavin, alevlerin çıktığını görünce durumu hemen şoför Abdullah Önal'a bildirdi. Arka tarafta oturan yolcular da, ısıtıcının yandığını görünce, kapının bulunduğu otobüsün ön tarafına doğru yönelmeye başladı.Yolcular, Kozan Yolu yakınlarında polisi arayarak, otobüste yangın çıktığını söyledi. Bunun üzerine, ihbar edilen yere çok sayıda polis ve itfaiye aracı gönderildi. Şoför Önal da, bir süre sonra otobüsü yol kenarına çekerek park etti. Daha sonra otobüsün kapıları açılarak, tüm yolcular tahliye edildi. Bu sırada su ısıtıcısında başlayan yangın, otobüsün tamamına yayıldı.Yolcular eşyalarını alamadan kaçarak kendilerini kurtarmaya çalışırken, otobüs alev alev yandı. Kozan Yolu Mevkii'ne giden polis ve itfaiye ekipleri, bu kez buradan yaklaşık 2 kilometre ilerideki otobüsün bulunduğu yere sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın nedeniyle otoyolun iki yönünü de trafiğe kapattı.Giderek büyüyen yangında, otobüs alev topu haline geldi. Bu arada yanan otobüste küçük çaplı patlamalar oldu. Yaklaşık 20 dakika yanan otobüsten yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.Bir süre sonra gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İki itfaiye aracı ve itfaiye erleri, yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Yangın, bir süre sonra söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otobüs, içindeki eşyalarla birlikte tamamıyla yandı. Soğutma çalışmaları ardından itfaiye çalışanları, içinde herhangi bir kişinin unutulmuş olabileceği olasılığı üzerine otobüste ceset aradı.Korku dolu anlar yaşayan bazı yolcular, gözyaşlarını tutamadı. Yolcular, polisler tarafından sakinleştirilip, otogara götürüldü. Kucağında çocuğuyla gözyaşlarına boğulan bir kadın yolcu, telefonla yakınlarına haber verdi. Yolcular daha sonra başka bir otobüsle Ankara’ya gönderildi.Otobüs şoförü Abdullah Önal, “Yolcular su ısıtıcısının bulunduğu orta bölümden duman geldiğini söyledi. Muavin su ısıtıcısının kapağını açtığında alevler çıkmaya başladı. Ben de uygun güvenli hemen durdum. Yolcuları tahliye ettik. Tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi.Otobüsün ikinci şoförü 33 yaşındaki Fahrettin Tutuş da, otobüsü 5 ay önce aldıklarını belirterek, “Otobüs 2008 model. Hiçbir arızası yoktu. Yangının su ısıtıcısının kısa devre yapması sonucu çıktığını tahmin ediyoruz. Otobüs 550 bin TL'ye mal oldu ama tesellimiz kimsenin burnu bile kanamadı” diye konuştu.Yangın nedeniyle kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.