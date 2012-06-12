Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: 7 ölü, 30 yaralı

Yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince 7 kişi öldü 30 kişi yaralandı.
Kütahya Eskişehir karayolu E Tipi Kapalı Cezaevi kavşağında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförününde bulunduğu 7 kişi öldü, 30 yolcu da yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ekipler otobüs içerisindeki yolcuları çıkarıyor.