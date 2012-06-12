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Yaşam

Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: 7 ölü, 30 yaralı

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaçlara çarptı

12 Haziran 2012 11:42

Yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince 7 kişi öldü 30 kişi yaralandı.

Kütahya Eskişehir karayolu E Tipi Kapalı Cezaevi kavşağında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförününde bulunduğu 7 kişi öldü, 30 yolcu da yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ekipler otobüs içerisindeki yolcuları çıkarıyor.

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