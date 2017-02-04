Yolcu otobüslerinde sivil polis denetimi başladı

Ankara'dan İstanbul'a özel bir firmaya ait otobüsle seyahat eden sivil trafik polisi, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı.

Bu uygulama kapsamında Ankara’dan İstanbul’a yolcu olarak seyahat eden sivil polis memuru, güzergahta otobüs şoförü tarafından yapılan ihlalleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na kadar takip etti.

Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil polis, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.