Yolcu otobüsleri neden yanıyor?

20-21. Dönem DSP Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli son dönemde artan otobüs yangınları hakkında açıklamada bulundu. Beyreli sorunun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Bu yangınların nedeni o yanan araçların kullandıkları sınır ticareti ile kaçak olarak yurt dışından gelen ucuz mazottur" diye konuştu.

Beyreli, "Her biri bir katliama neden olabilecek binlerce bomba, her gün Türkiye yollarında dolaşmakta ve Türk insanı kaderini bekleyen idam mahkûmları gibi bu durumu sadece seyretmektedir" ifadesini kullandı.

Beyreli'nin açıklaması şu şekilde:

"Havaların ısınmasıyla birlikte son günlerde artan otobüs yangınları kamuoyunu şaşkına çevirmektedir. Oysa şaşılacak bir şey yoktur. Bu sorun bugün ortaya çıkmış değildir. Yıllardır vardır. Bu yangınların nedeni o yanan araçların kullandıkları sınır ticareti ile kaçak olarak yurt dışından gelen ucuz mazottur''

''Ucuz diye sürücüler tarafından tercih edilen bu kalitesiz mazot-motorinin 'Parlama Noktası' denilen ve en az 55 derece olması gereken alevlenme noktası daha düşük olmakta, 20 ile 30 derece arasında olduğu durumlarda da yangınlara neden olmaktadır''

''Standartlara uygun motorin, yani mazot, normal olarak patlamaz yani yanmaz. Mazot-motorin kullanan motorlarda ön ısıtma odası vardır ki, yakıtın ısısı yükselsin ve motora püskürtüldüğünde kolayca yansın diye''

''Oysa bu ürün patlamaktadır. Bunun nedeni bu tip kalitesiz yakıtların düşük'Parlama Noktası'dır. Nitekim havaların ısınması ile birlikte, durup dururken, en küçük trafik kazalarında bile yangın çıkmakta ve çok sayıda kişinin yaralanmalarına-ölümlerine, maddi hasarlara neden olmaktadır''

''Her yıl basına yansıyan-yansımayan çok sayıda maddi-ölümlü-yaralamalı kazalara yol açan bu husus yetkililerin ilgisizlikleri ve belli bir çevrenin rantları uğruna yıllardır ülkemizin bir gerçeği olmuştur. Yurt dışından denetimsiz olarak, kaçak olarak, sınır ticareti yoluyla ülkemize mazot-motorin girişi ve bunların piyasada satışları sürdükçe bu tür kazaların önüne geçilemeyecektir''

''Her biri bir katliama neden olabilecek binlerce bomba, her gün Türkiye yollarında dolaşmakta ve Türk insanı kaderini bekleyen idam mahkûmları gibi bu durumu sadece seyretmektedir"