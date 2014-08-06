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Yaşam

Yolcu minibüsüne silahlı saldırı

İzmir'de 'yol verme' tartışması silahlı saldırıya dönüştü

06 Ağustos 2014 10:04

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, 4 yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, Karşıyaka-Yamanlar hattında sefer yapan 35 M 8380 plakalı yolcu minibüsünün şoförü Ayhan Kaya (26), Kubilay Caddesi'nde, plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü Z.T. ile "yol verme" meselesi yüzünden tartıştı.

Vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Yaklaşık bir saat sonra minibüs sürücüsü Kaya, aynı caddede yolcu indirdiği sırada Z.T. ve oğulları ile yanında bulunan kalabalık bir grup önüne çıktı.

Z.T'nin ve yanındakilerin ellerinde pompalı tüfek ve silah olduğunu gören Kaya, yolcuyu indirdikten sonra minibüsle olay yerinden uzaklaşmak istedi. Z.T. ile beraberindekiler, minibüse ateş edip kaçtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan minibüs şoförü Kaya ve 4 yolcu, yakındaki polis merkezine sığındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Kaya ve yolcuların ifadesini aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Kaya, ''Yol verme meseli yüzünden tartıştık. Bana küfür etti. Daha sonra büyüklerin araya girmesiyle barıştık ama öyle değilmiş, evden pompalı tüfek ve silah getirdiler. Beş yolcu vardı, bir yolcuyu indirdiğim sırada silahları görünce hızla kaçtım. Arkadan ateş ettiler. Karakola geldim. Neyse ki kimseye bir şey olmadı'' dedi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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