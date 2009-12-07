Yolcu minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü

Trabzon’da yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, yolculardan Tevfik Karakaş (62) yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Gümüşhane- Trabzon karayolunun Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Maçka İlçesi'nden Trabzon’a giden 61 M 0552 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Kasım Kalaycı'nın (39) direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 54 HR 097 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Kalaycı ile yolculardan Tevfik Karakaş, Ali Fazlı (61), Raşit Bilal Civelek (61), Zeki Bostan (57), Engin Korkmaz (54), Salih Usta (51), Sezgin Korkmaz (46), Şükrü Halis Çelik (42), Ziya Hellaç (41), Şaduman Çakıroğlu (36), Metin Çakıroğlu (34), Zeki Soylu (33), Nazlı Soylu, Yasemin Soylu (31), Huriye Yurtsever (28), Zehra Çakıroğlu (3), Yağız Korkmaz (2) ve Gülsüm Çakıroğlu (1) yaralandı.

Çevredekiler tarafından çağırılan ambulanslarla Trabzon’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Tevfik Karakaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsü Kasım Kalaycı, önüne aniden çıkan başka bir araçtan kaçmak için direksiyonu kırdığını ve aracın kontrolünü bu sırada kaybettiğini söyledi. Yol kenarına park eden TIR'ın sürücüsü ile minibüsün önüne çıktığı iddia edilen otomobilin aranmasına devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

