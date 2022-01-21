Yolcu maskesini takmayı reddetti, Londra'ya doğru yola çıkan uçak Miami'ye döndü

T24 Dış Haberler

ABD'nin Miami kentinden Britanya'nın başkenti Londra'ya giden bir uçak, havalandıktan kısa süre sonra bir yolcu maske takmayı reddettiği için Miami'ye geri dönmek zorunda kaldı.

American Airlines'ın AAL38 uçuşunda 129 yolcu olduğu belirtildi.

Havayolu şirketi New York Times'a yaptığı açıklamada 40'lı yaşlarındaki bir kadının "federal maske kurallarına uymadığını" belirtti.

CNN'e konuşan bir dedektif, "Uçak kapıya yanaştığında yolcu polis tarafından uçaktan indirildi" dedi.

Uçak, Miami'ye dönmek zorunda kaldığında Londra'ya doğru yaklaşık 500 mil yol almıştı.