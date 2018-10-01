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Yolcu kalp krizi geçirdi, THY uçağı Norveç'e acil iniş yaptı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SAN Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na  (THY) ait yolcu uçağı,  yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç’e acil iniş yapmak zorunda kaldı

01 Ekim 2018 19:30

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SAN Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları\'na  (THY) ait yolcu uçağı,  yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY\'nin  TK-80 sefer sayılı TC-LJK tescilli Boeing 777-300 ER tipi uçak, İstanbul seferini yapmak üzere ABD’nin San Francisco Havalimanı’ndan havalandı. Uçak Norveç Hava Sahası üzerindeyken, yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından uçakta yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için kaptan pilot, Norveç’in Bergen kentinde bulunan havalimanına acil iniş kararı aldı. Uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Norveç’e acil iniş yapan THY uçağının, yakıt ikmalinin ardından İstanbul seferini tamamlamak üzere yeniden havalanacağı öğrenildi.  

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