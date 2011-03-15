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Yaşam

Yolcu Hüseyin Yel: Şoför, 'merak etme ölürsek cennete gideriz' dedi.

Minibüs ve tankerin çarpışması sonucu 14 yolcunun öldüğü kazaya ilişkin çıldırtan tanıklık: Şoför çok hızlıydı. Yolcular uyarınca, '&Ou

15 Mart 2011 02:00

T24 - Minibüs ve tankerin çarpışması sonucu 14 yolcunun öldüğü kazaya ilişkin çıldırtan tanıklık: Şoför çok hızlıydı. Yolcular uyarınca, 'Ölürsek cennete gideriz' dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de, 12 Eylül 2009'da yaşanan kaza facia getirmişti. Kırmızı ışığa aldırmayan minibüs, tankerle çarpışmış 14 kişi yaşamını yitirirken, 11 yolcu yaralanmıştı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Merak etme ölürsek cennete gideriz

O kazaya ilişkin davanın 2. duruşması dün Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanan minibüs şoförü Fuat B., duruşmaya tekerlekli sandalyeyle geldi. Tutuklu tanker şoförü Adem G. de hazır bulundu. Duruşmaya, kazada yaralanan yolcuların ifadeleri damgasını vurdu. Hüseyin Yel, şu iddialarda bulundu: Şoför ayakta çok yolcu aldı. Havasız kalındığı için kapıyı açık bıraktı. Çok hızlı gidiyor, aniden durup hızla kalkıyordu. Yolcular uyarınca 'Ölürsek cennete gideriz' dediğini duydum. Olay yerine geldiğimiz sırada kırmızı ışığı fark ettim, çarpışma anını hatırlamıyorum.


Avukatları bıraktı

Duruşmada minibüs şoförü Fuat B.'ye, 'avukatlarının neden gelmediği' soruldu. Sanık ise, ikisinin de istifa ettiğini, yeni avukatıyla davaya devam edeceğini belirtti. İlk duruşmada, sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasından vazgeçilen Fuat B.'nin, tutuklu yargılanması talep edildi. Mahkeme heyeti, hastaneden cevabın gelmediğini belirterek talebi redetti.



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