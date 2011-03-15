Yolcu Hüseyin Yel: Şoför, 'merak etme ölürsek cennete gideriz' dedi.

T24

Avukatları bıraktı



İstanbul Küçükçekmece'de, 12 Eylül 2009'da yaşanan kaza facia getirmişti. Kırmızı ışığa aldırmayan minibüs, tankerle çarpışmış 14 kişi yaşamını yitirirken, 11 yolcu yaralanmıştı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:O kazaya ilişkin davanın 2. duruşması dün Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanan minibüs şoförü Fuat B., duruşmaya tekerlekli sandalyeyle geldi. Tutuklu tanker şoförü Adem G. de hazır bulundu. Duruşmaya, kazada yaralanan yolcuların ifadeleri damgasını vurdu. Hüseyin Yel, şu iddialarda bulundu: Şoför ayakta çok yolcu aldı. Havasız kalındığı için kapıyı açık bıraktı. Çok hızlı gidiyor, aniden durup hızla kalkıyordu. Yolcular uyarınca 'Ölürsek cennete gideriz' dediğini duydum. Olay yerine geldiğimiz sırada kırmızı ışığı fark ettim, çarpışma anını hatırlamıyorum.Duruşmada minibüs şoförü Fuat B.'ye, 'avukatlarının neden gelmediği' soruldu. Sanık ise, ikisinin de istifa ettiğini, yeni avukatıyla davaya devam edeceğini belirtti. İlk duruşmada, sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasından vazgeçilen Fuat B.'nin, tutuklu yargılanması talep edildi. Mahkeme heyeti, hastaneden cevabın gelmediğini belirterek talebi redetti.