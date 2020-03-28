Yolcu gemisinde 4 yolcu hayatını kaybetti; sağlıklı kişileri tahliye için zamanla yarışılıyor

Güney Amerika'da içinde bin 800'den fazla turist olan bir yolcu gemisindeki 4 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası, sağlıklı yolcuları gemiden tahliye konusunda zamanla bir yarış başladı.

Zaandam isimli geminin sahibi Holland America firması, gemideki 130 kişinin "grip benzeri şikayetler" yaşadıklarını duyurdu. İki hafta önce Şili'de demir atan gemiden henüz kimse ayrılmadı.

Zaandam firması, virüs taşımadığı düşünülen yolcuların, firmaya ait başka bir gemiye bindirilmesinin planlandığını açıkladı.

Florida'ya gitmek isteyen geminin Panama Kanalı'ndan geçişine izin verilmiyor.

Hastalık belirtileri gösteren 53'ünün yolcu, 85'inin mürettebat olduğu açıklandı.