Yolcu gemisi ile dizel yüklü tanker çarpıştı

Danimarka’nın Frederikshavn limanından İsveç’in Göteborg şehrine gitmekte olan yolcu gemisi Stena Jutlandica, gece saat 02.20 sularında Vinga Adası açıklarında Ternvind adlı tankerle çarpıştı. Çarpışma sonrasında su alan yolcu gemisi Göteburg limanına ulaşmayı başarırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ünsal Turan'ın haberine göre, Ternvid adlı tankerle çarpışması sonucu oluşan delikten su almaya başlayan Stena Jutlandica adlı yolcu gemisi kendi imkânlarıyla Göteborg limanına ulaştı. Gemide bulunan 536 yolcu acil bir şekilde tahliye edilirken, olayda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Gemide bulunan yolculardan Jonathan Svedmyr, “Danimarka’dan tatilden dönüyorduk. Gece uyurken birden bir çarpışma sesi ile uyandık. Eşim hemen can yeleklerinin yerini sordu. Yeleklerimizi takar takmaz güverteye koştuk. Bir tankerin bizim içinde bulunduğumuz gemiye çarptığını gördük. Çarpışma sonucu açılan delik büyüktü ve gemi su almaya başlamıştı. Kimse yaralanmadı ama Estonya faciası benzeri büyük bir felaket yaşanabilirdi” dedi.

Yolcu gemisine çarpan tankerin Viga Adası’nda demir attığını belirten İsveç makamları, tankerin 12 bin kubik metre dizel ve benzin yüklü olduğunu, çarpışma sonucu bir patlamanın meydana gelmemesinin bir mucize olduğunu söylediler.

Kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin lideri Kalle Isaksson, çarpışmanın nedeninin henüz belli olmadığını belirterek “Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başladı. Göteborg limanına getirilen yolcuların bir kısmı gidecekleri yere gönderildi, bir kısmı ailelerini bekliyor. Olayda can kaybı olmaması sevindirici” dedi.