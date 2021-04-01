Yolcu gemilerinin Venedik'in tarihi merkezine girmesi yasaklandı

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İtalya'da yetkililer, yolcu gemilerinin Venedik şehrinin tarihi merkezine girmesinin yasaklanmasını onayladı.

İtalya Kültür Bakanlığı, kararın UNESCO'nun talebi doğrultusunda alındığını bildirdi.

Yolcu gemileri kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici olarak şehrin endüstriyel limanına demirleyecek.

Uzmanlar uzun süredir gemilerin tarihi merkeze girmesinin hava kirliliğine sebep olduğunu ve sıkça sel yaşayan şehrin temellerine zarar verdiğini savunuyordu. Çarşamba günü bakanlar yasak kararı aldı.

Kültür Bakanı Dario Franceschini karardan memnun olduğunu söyledi ve ekledi; "Uzun süredir alınması gereken, doğru bir karar oldu".

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir yolcu gemileri tarihi merkeze giremiyordu. Birçok kişi su kalitesinin yükselmesini bu düzenlemeye bağlıyordu.