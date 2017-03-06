T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yolcu bayıldı; THY uçağı acil iniş yaptı

Uçuş sırasında bir yolcunun bayılması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na acil iniş için öncelik istendi

06 Mart 2017 21:35

Batman-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları( THY) uçağında bir yolcu bayılınca pilot Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için öncelik istedi.

DHA’da yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Batman-İstanbul uçuşunu yapan TK-2683 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-800 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşması sırasında bir yolcu rahatsızlandı.

Yolcu baygınlık geçirirken kabin ekibi de durumu kokpit ekibine bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek,"Bir yolcumuz hastalandı, baygınlık geçiriyor. Mümkünse kısa yoldan shortcut(direkt rota vererek kısadan dönmek) isteriz. İniş sırasında uygun bir park yeri ambulans olursa çok mutlu oluruz" bilgisini kontrolörle paylaştı.

Kontrolör, uçağa direkt rota vererek kısa rotadan dönmesini sağladı ve iniş önceliği verdi. THY uçağı Atatürk Havalimanı'na yarım saat erken inmesinin ardından ambulansla alınan yolcu sağlık kontrolünden geçirilirken, yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

uçakthyacil inişbaygınlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24